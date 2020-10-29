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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? 6.,7.,10.,11. sınıflar ne zaman açılıyor?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? 6.,7.,10.,11. sınıflar ne zaman açılıyor?

6. sınıflar ne zaman açılıyor? Diğer sınıflar okula ne zaman gidecek? | Açılmayan sınıflar | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar eğitime başlayacak. Peki, 6. sınıflar okula ne zaman gidecek? | 7. sınıflar okula ne zaman başlıyor? | 10. sınıflar okula gidiyor mu? | 11. sınıfların okula başlayacağı tarih

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:29:00 -
Okullar ne zaman açılacak? 6.,7.,10.,11. sınıflar ne zaman açılıyor?

Diğer sınıflar okula ne zaman gidecek son durum | Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler haftanın belli günleri okulla gidiyor. Pek çok ders yine uzaktan eğitimle sürdürülüyor. 2 Kasım’da ise 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçecek. 6., 7., 10., ve 11. sınıfların ne zaman okula döneceği ise merak konusu. Peki, açılmayan sınıflar ne zaman okula gidecek?

Okullar ne zaman açılacak? 6., 7.,10.,11. sınıflar ne zaman açılıyor?

Açılmayan sınıflarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sık sık konunun Bilim Kurulu ile yapılan görüşmelerle netleştirileceğini belirtiyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından konuya değindi.

Okulların geleceği hakkında Koca, “Okullarla ilgili şu an ciddi bir artışın olmadığını biliyoruz. Toplumun genelinden farklı bir artış oranının olmadığını söyleyebiliriz. Bu önemli günler salgının seyriyle birlikte diğer sınıfların ilave kademeli bir geçiş olması daha önce konuşulmuştu, bununla ilgili kademeli geçişin olup olmayacağını da önümüzdeki dönem salgının seyri belirleyecek. Ama şu an İstanbul özelinde baktığımızda yeni dönemde ilave bir sınıfın, kademelendirmenin şu an Bilim Kurulu'nun önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar da açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı bir pozitiflik oranı, vaka durumunun olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bildiğiniz gibi tercihe bağlı ve 2+5 şekilde bir uygulamayla eğitim devam ediyor ve bazı sınıflarla ilgili bu. Ama önümüzdeki haftalar doğrusu bununla ilgili Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme noktasında bir yaklaşımı şu an yok” dedi.

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