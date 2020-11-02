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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? | 6. sınıflar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | 6. sınıflar ne zaman açılacak?

6.,7.,10., 11. sınıflar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Öğrenciler ve veliler diğer sınıfların ne zaman açılacağını merak ediyor. 6. sınıflar ne zaman açılıyor? | 7. sınıflar okula ne zaman gidecek? | 10. sınıflar hangi gün okula başlıyor? | 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:57:00 -
Okullar ne zaman açılacak? | 6. sınıflar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılır? | Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri hiç kuşkusuz eğitim oldu. 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile 2019-2020 yılını tamamladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okula başladı. Peki, diğer sınıflar okula ne zaman başlayacak? | Ortaokullar ne zaman açılacak? | Liseler ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? | 6. sınıflar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı sık sık araştırılıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kararın Bilim Kurulu önerileriyle alınacağını, salgının seyrine göre tarihlerin belirleneceğini belirtiyor.

Okulların açılacağı tarih hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki haftaların kritik olduğunu belirtti. Koca, “Okullarla ilgili şu an ciddi bir artışın olmadığını biliyoruz. Toplumun genelinden farklı bir artış oranının olmadığını söyleyebiliriz. Bu önemli günler salgının seyriyle birlikte diğer sınıfların ilave kademeli bir geçiş olması daha önce konuşulmuştu, bununla ilgili kademeli geçişin olup olmayacağını da önümüzdeki dönem salgının seyri belirleyecek. Ama şu an İstanbul özelinde baktığımızda yeni dönemde ilave bir sınıfın, kademelendirmenin şu an Bilim Kurulu'nun önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar da açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı bir pozitiflik oranı, vaka durumunun olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bildiğiniz gibi tercihe bağlı ve 2+5 şekilde bir uygulamayla eğitim devam ediyor ve bazı sınıflarla ilgili bu. Ama önümüzdeki haftalar doğrusu bununla ilgili Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme noktasında bir yaklaşımı şu an yok” dedi.

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