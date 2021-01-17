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Eğitim Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okullarına ne zaman döneceğini merak ediyor. Konu hakkında milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? 15 Şubat’ta okullar açılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 21:43:00 -
Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Salgında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılır?

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı tarihle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. CNN Türk canlı yayına katılan Bakan Selçuk, 15 Şubat’ta kademeli olarak okulları açmak istediklerini belirtti.

Bakan Selçuk, “Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Okulların açılmasıyla ilgili senaryoları bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayacaklarını ifade etti.

 

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