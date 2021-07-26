Okullar ne zaman açıklanacak? 2021 2022 eğitim yılı okullar erken mi açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği ‘okullar ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?’ sorularına cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Okullarda etkinlikler var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.

2021 2022 okullar ne zaman açıklanacak?

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi. Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimiz daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."