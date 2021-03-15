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Eğitim Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?

Kabine Toplantısı’nın gündeminde risk haritası bulunurken bu doğrultuda okullara ilişkin yeni kararların alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu. Okullarda yaklaşık 2 haftadır yüz yüze eğitim yapılırken bu sürecin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 22:47:00 -
Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı’nın gündeminde risk haritası bulunurken bu doğrultuda okullara ilişkin yeni kararların alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu. Okullarda yaklaşık 2 haftadır yüz yüze eğitim yapılırken bu sürecin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?

Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların ne zaman kapanacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklamasında, öğrencileri 2 Temmuz tarihine kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmalarının olduğunu ve ara tatilin olmadığını belirtti. Bakan Selçuk, vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimaline yeniden değindi. Peki, Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar ne zaman kapanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda şehirlerdeki mevcut uygulamanın bir süre daha sürdürülmesinde karar kıldıklarını belirtti. 

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