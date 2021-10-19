Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde uzun süre salgın sebebiyle uzaktan eğitim sürdü. 6 Eylül 2021’de ise tüm yurtta okullar açıldı. Peki, okullar yeniden kapanır mı?

Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 19 Ekim’de yayımlanan köşesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Okulların kapanmasına ilişkin soruya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “B ve C planımız yok. Koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır” cevabını verdi.

Okullardaki korona vakalarıyla ilgili güncel durumu ise Bakan Özer şöyle ifade ediyor:

Milli Eğitim sistemi içerisinde 57 bin 108’i devlet okulu olmak üzere, toplam 71 bin 320 tane okul, 850 bin sınıf bulunuyor. Cuma günü itibarıyla 4025 sınıf kapalı iken, 10 günlük karantina sürecinden dönenlerin etkisiyle kapalı olan sınıf sayısı şu an için 2225’e gerilemiş durumda.

Bakan Özer, bu verilerden yola çıkarak endişe verici bir durum olmadığını, okullarda uygulanan maske/mesafe/temizlik kurallarının bu sayının daha fazla yükselmesini engellediğini söylüyor, öğrencilerin dışarıda iken okullardaki kadar dikkatli olmadığını dile getiriyor