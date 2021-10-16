Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir buçuk yıl uzaktan eğitim yapıldı. Aşılamada gelinen noktanın ardından 6 Eylül 2021’de yüz yüze eğitime başlandı. Aileler ise artan vakalar sebebiyle okulların kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Peki, okullar kapanacak mı uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim başlayacak mı?

Milyonlarca veli ve öğrenci okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamalarda okulları kapatmayı planlamadıklarını ifade etmişti. Mahmut Özer son yaptığı açıklamada ise öğretmenlerde aşı oranının çok yüksek olduğunu belirtti. Özer, “Tüm Türkiye'de 81 ilde yüz yüze eğitimde 6 haftayı geride bıraktık. Süreç planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. 6. hafta itibarıyla, bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Öğretmenlerimiz Türkiye'de meslek grupları içerisinde en fazla aşılanma oranına sahip olan meslek grubu. En az 2 doz olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 91'lerde. Okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının oldukça yüksek olması” dedi.