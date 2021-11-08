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Eğitim Okullar kapanacak mı son dakika | Uzaktan eğitim başlayacak mı?
Eğitim

Okullar kapanacak mı son dakika | Uzaktan eğitim başlayacak mı?

Uzaktan eğitim yeniden başlayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir buçuk yıl yüz yüze eğitime ara verildi. 6 Eylül 2021’de ise yüz yüze eğitim tüm kademelerde başladı. Artan vakalar sebebiyle milyonlar yeniden okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman sona erecek? Bu sene uzaktan eğitim olacak mı? Okullar kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 20:07:00 -
Okullar kapanacak mı son dakika | Uzaktan eğitim başlayacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir buçuk yıl uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim birlikte yürütülmeye çalıştı. Okullar vakalar arttıkça kapatıldı. Aileler havaların soğuması ve vakaların artmasıyla aynı durumun bir kez daha tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak ediyor. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Okullar kapanacak mı son dakika | Uzaktan eğitim başlayacak mı?

Kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Üç buçuk saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" dedi. 

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