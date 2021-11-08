Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir buçuk yıl uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim birlikte yürütülmeye çalıştı. Okullar vakalar arttıkça kapatıldı. Aileler havaların soğuması ve vakaların artmasıyla aynı durumun bir kez daha tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak ediyor. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Okullar kapanacak mı son dakika | Uzaktan eğitim başlayacak mı?

Kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Üç buçuk saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" dedi.