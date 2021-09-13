Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, "Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.

"Okullar açık kalacak"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgli okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalamsı için her türlü önlemi alacağız.

Öğretmen aşı oranı

En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91. İki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 78.

PCR ile ilgili süreç makul şekilde gidiyor. Vakaların etkilediği sınıfla ilgili karar alacağız.

Velinin rızası olmadan PCR testi yapılamayacak

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız.