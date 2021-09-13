  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adıyaman'da 228 ev karantinaya alındı
İstikrar abidesi Nwakaeme
Bakanlık talimatı verdi! Denetimler başladı
Türkiye ve Katar'dan kritik BAE hamlesi!
Gündem Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama
Gündem

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve öğrencilerimiz okulu özledi. Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 13:50:00 -
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, "Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.

"Okullar açık kalacak"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgli okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalamsı için her türlü önlemi alacağız.

Öğretmen aşı oranı

En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91. İki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 78.

PCR ile ilgili süreç makul şekilde gidiyor. Vakaların etkilediği sınıfla ilgili karar alacağız.

Velinin rızası olmadan PCR testi yapılamayacak

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay