Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi görülüyor. Günlük vaka sayısı 90 binin üzerinde seyrediyor. Aileler ise salgın sebebiyle okulların kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı.

Okullar kapanacak mı? Hangi sınıflar uzaktan eğitime geçecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz.Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük.Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek" dedi.