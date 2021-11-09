Kasım ayıyla birlikte pek çok kişi ara tatilin ne zaman başlayacağını ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar kaç gün tatil olacak?

Okullar kaç gün tatil olacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 1. ara tatil yani kasım ayı tatili 15 Kasım Pazartesi başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birleştiğinde kasım ayı tatili 9 gün olacak ve öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2021'de yapılacak. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022'de karnelerini alacak.

Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" dedi.