Okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?
Kabine Toplantısı sürüyor. Kabine Toplantısı'nda iller risk haritasına göre değerlendirilerek hangi şehirlerde yüz yüze eğitimin başlayacağını koronavirüs tablosundaki son veriler belirlenecek. Peki, 2 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitim hangi illerde?
Okullar ne zaman açılacak, 2 Mart - yarın okullar açılıyor mu 2021? Son dakika hangi illerde, ne zaman yüz yüze eğitim olacak?
Okullar hangi illerde açılacak?
Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında yeni bir karar alınmaması durumunda 2 Mart 2021 Salı günü okulların açılması bekleniyor. Özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyinde ilk okullar ve 12. sınıf öğrencileri için liseler açılmış olacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Buna göre yüksek riskli olarak görülen bazı illerde uzaktan eğitime bir süre daha devam edilebilir. Bu nedenle il hıfzıssıhha kurullarının alacakları kararlar il bazlı olarak büyük önem taşıyor.
Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?
Kabine toplantısından çıkan kararlar ertesi gün uygulanacak. Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için de yine o şehrin risk haritasına bakılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buna göre de o şehrin valisi ve il hıfzıssıha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Yerinde karara bağlı olarak, örneğin, 'şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak' denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak. Yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak." diye konuştu.
Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?
1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.
Düşük Riskli İller Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)
Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
Orta Riskli İller Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342