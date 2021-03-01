Okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak, 2 Mart - yarın okullar açılıyor mu 2021? Son dakika hangi illerde, ne zaman yüz yüze eğitim olacak?

Okullar hangi illerde açılacak?

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında yeni bir karar alınmaması durumunda 2 Mart 2021 Salı günü okulların açılması bekleniyor. Özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyinde ilk okullar ve 12. sınıf öğrencileri için liseler açılmış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Buna göre yüksek riskli olarak görülen bazı illerde uzaktan eğitime bir süre daha devam edilebilir. Bu nedenle il hıfzıssıhha kurullarının alacakları kararlar il bazlı olarak büyük önem taşıyor.

Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Kabine toplantısından çıkan kararlar ertesi gün uygulanacak. Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için de yine o şehrin risk haritasına bakılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buna göre de o şehrin valisi ve il hıfzıssıha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Yerinde karara bağlı olarak, örneğin, 'şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak' denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak. Yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak." diye konuştu.

Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.

Düşük Riskli İller Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Orta Riskli İller Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342