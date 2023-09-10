Okullar büyük değişimle açılıyor: Ortaokul ve liseye ortak sınav

MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pek çok değişikliğin yer aldığı düzenlemede artık ortak sınav dönemi geliyor. Bakan Yusuf Tekin “Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini arttırmayı, ülke genelinde etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi amaçladık” dedi.

İşte yeni yönetmelikte öne çıkanlar:

■ Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Sınav tarihleri yılın başında e-Okul’dan açıklanacak.

■ Okullarda 1. dönem 1. sınavlar; ekim ayınin son haftası-kasım ayının ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar; aralık ayının son haftası-ocak ayının ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar; mart ayının son haftası-nisan ayının ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar; mayıs ayının son haftası-haziran ayının ilk haftası aralığında yapılacak.

■ Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek.

■ Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

■ Ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.

■ Bakanlık tarafından öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak.

MESLEK LİSELERİNDE YOK

■ Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

■ İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.

■ Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak imtihan yapılmayacak.

HER DERSTEN İKİ SINAV

■ Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

■ Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek. Her dersten her dönem iki sınav yapılacak.