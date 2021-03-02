  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar bugün açıldı mı? Yüz yüze eğitim hangi illerde var hangi illerde yok? Bugün okul var mı?
Eğitim

Okullar bugün açıldı mı? Yüz yüze eğitim hangi illerde var hangi illerde yok? Bugün okul var mı?

Okullar hangi illerde var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında yeni normalleşme dönemine ilişkin alınan kararları açıkladı. Açkılanan kararlar arasında yüz yüze eğitim merak edilmeye başlandı. Peki okular hangi illerde açıldı? Bugün okul var mı? İlkokullar, ortaokullar ve liseler için hangi illerde yüz yüze eğitim var hangi illerde yüz yüze eğitim yok? İşte yüz yüze eğitim detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 08:52:00 - 2021-03-02 08:52:53
Okullar bugün açıldı mı? Yüz yüze eğitim hangi illerde var hangi illerde yok? Bugün okul var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin merakla beklediği kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre yüz yüze eğitimin hangi illerde ne şekilde başlayacağını tek tek açıkladı.  Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak." dedi.

okullar ne zaman açılacak 

Hangi illerde okullar açılacak, hangi iillerde okullar açılmayacak?

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir
Dünya

İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir

İsrail basını, 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceğini yazdı...
Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!
Gündem

Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle
Gündem

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat icra ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay