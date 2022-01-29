2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erdi. Pek çok kişi ise okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar bu hafta mı açılıyor? Yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında bitecek?

Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başladı ve 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları arttı. Bu sebeple aileler yarıyıl tatilinin süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, okulların aynı şekilde yüz yüze eğitime devam edeceğini belirri. Bakan Özer, “İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız” dedi.