Okullar berbat halde! Brezilya bile teşhircilerden rahatsız, Türkiye ise hala sessiz!

Devlet, başıboşluğun alıp yürüdüğü, her türlü fuhşiyatın alenileştiği, kıymet ifadelerinin maddî ve hazcı anlayışa nisbetle değiştirildiği, yalanın gırla gittiği mecralara ve meydanlara el atmadığı müddetçe, öz değerlerimizden geriye ne kaldıysa hepsini yitirmiş olacağız!

ABD’li ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori hapis cezasıyla karşı karşıya. Ünlü çiftin İtalya ziyaretlerinde Bianca Censori’nin giydiği kıyafetler gündem oldu.

İtalyanlar West’in eşinin ahlaksızca giyindiğini dile getirirken, İtalya polisi ise ünlü çiftin ceza alabileceği konusunda uyarı yaptı.

The News’in haberine göre; İtalya polisi, ülkeyi ziyaret eden ABD’li ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori'yi aşırı derecede açık giyinmeleri sebebiyle ceza alacakları konusunda uyardı.

Brezilyalı model Jaiane Lima, kıyafeti nedeniyle bir alışveriş merkezinden güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı: "Daha büyük ve belirgin göğüslere sahip olduğumu biliyorum, ister istemez görünüyor. Herkesin önünde, suç işlemişim gibi aşağılanmayı hak etmedim."

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Teşhircilik haddini aşmış vaziyette!

Sex partilerinden çıplak rio karnavallarına, ensest ilişkilerinden sex turizmlerine ve çocuk travestilerine varana kadar türlü sapkınlığın olduğu Brezilya’da bile teşhirciliğe ceza verilirken, Türkiye’de devlet aygıtı teşhirciliğe karşı aciz davranıyor.

Teşhircilik, sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde içinden çıkılamaz bir hal aldı. Batı dünyası bile bu tür durumlara cezalar verirken, Türkiye’de teşhircilik haddini aşmış vaziyette. Kamyon kasasında kıçını sallayanlarından, sahillerde umumi ahlaksızlık yapanlarına varana kadar türlü ahlaksızlıklara karşı, devlet, sekülerler laiklerin “şeriat geliyor” yaygarası koparmasından duydukları korku sebebiyle el atmıyor, gereken müdahaleyi yapmıyor.

Çeşitli manipülasyonlarla toplum ahlaksızlığa itiliyor. Devlet giyime ve kuşama bir ölçü getirmediği için teşhircilik had safhaya çıktı. Dışarıdan ve içeriden dine yapılan saldıraların artması sebebiyle ve oluşan başıboşluktan dolayı ahlâkî dejenerasyon akıl almaz bir şekilde arttı. Artık, çırılçıplak giyinmek değil tesettürlü giyinmek bir problem halini aldı.

Devlet, başıboşluğun alıp yürüdüğü, her türlü fuhşiyatın alenileştiği, kıymet ifadelerinin maddî ve hazcı anlayışa nisbetle değiştirildiği, yalanın gırla gittiği mecralara ve meydanlara el atmadığı müddetçe, öz değerlerimizden geriye ne kaldıysa hepsini yitirmiş olacağız!

Baran Haber