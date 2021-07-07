Okullar ayın kaçında açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak? Okullar eylül ayında mı açılacak?
Okullar eylül ayında yüz yüze mi olacak? 2 Temmuz Cuma günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar eylül ayında yüz yüze mi olacak?
Okullar ayın kaçında açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayımladı. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak.
Birinci ara tatil 15 Kasım-19 Kasım 2021'de yapılacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi başlayacak ve okullar 17 Haziran 2022'de tatil olacak.