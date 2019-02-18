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Okullar Arası Spor Festivalinin galası yapıldı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl ’Okullar Arası Spor Festivali’ ismiyle 4’üncüsü düzenlenen organizasyonun galası bugün yapıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
Okullar Arası Spor Festivalinin galası yapıldı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl ’Okullar Arası Spor Festivali’ ismiyle 4’üncüsü düzenlenen organizasyonun galası bugün yapıldı. 7 branşta 34 ayrı kategoride düzenlenen Okullar Arası Spor Festivalinde, 66 okuldan 4 bin 200 öğrenci mücadele edecek.


İnegöl Belediyesi, 3 yıldır Başkanlık Kupası adı altında düzenlediği organizasyonu bu yıl Okullar Arası Spor Festivali adıyla hayata geçiriyor. 4’üncü kez düzenlenecek olan organizasyonun galası, İnegöl Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 7 branşta 34 ayrı kategoride düzenlenen Okullar Arası Spor Festivalinde 36 ortaokul ve 30 lise olmak üzere toplam 66 okuldan 4 bin 200 öğrenci mücadele edecek. Bursa’nın en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan Okullar Arası Spor Festivalinin galasına, Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaklaşık 14-15 aydır görevde olduğunu hatırlatarak, “Bu zaman zarfında yeri geldi okullarda sizlerle bir araya gelmeye çalıştık, belirli organizasyonlarda buluşmaya çalıştık. Biz çok büyük bir potansiyele sahibiz. Hem genç nüfus anlamında hem de öğrenci anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Bunu inşallah fırsata çeviririz diye düşündük. Gençlerimizin enerjisinden, dinamizminden faydalanırız. Bu fayda karşılıklı kazan-kazana dönüşebilir diye düşünerek bir takım planlamalar yaptık. Geçmişte de benzer organizasyonları yapmıştık. Ama bu yıl biraz daha gelişmiş, biraz daha derinlemesine hareket ederek bunu spor festivaline dönüştürelim istedik. Bizler bu şehirde kültür sanat anlamında festivaller gerçekleştiriyoruz. İnşallah buna spor festivalini de eklemiş oluyoruz” dedi.


Okullar Arası Spor Festivali hakkında bilgiler de veren Taban, “Festivalde 7 branş, 34 ayrı kategoride 4 bin 200 öğrencimizin katılacağı dolu dolu müsabakalar olacak. Bugün açılış organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Kazasız belasız, sakatlıkların olmadığı bir spor festivali diliyorum. Ancak önceliğin eğitiminiz ve dersleriniz olduğunu da unutmayın. Gelecekte inşallah daha donanımlı spor merkezleri hayata geçirerek sizlerin buralardan faydalanmasını istiyoruz. Paydaşlarımız olan Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Spor Müdürlüğümüz ve Kaymakamımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Taban, konuşmasının sonunda Efeler Liginde mücadele eden İnegöl Belediyespor voleybol takımının çarşamba günü oynayacağı maça ilişkin de konuşarak salondaki konukları davet etti. Taban, “Belediyespor voleybol takımımız çarşamba günü 18.30’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. 19. Hafta müsabakaları kapsamında oynayacağımız bu maça da tüm ilçe halkımızı, özellikle gençlerimizi beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.


Gala programında Kaymakam Şükrü Görücü de, "Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bugün gençlerimizle, okul müdürlerimizle, geleceğin sporcularıyla birlikteyiz. Belediyemizin başlattığı bu program vesilesiyle sizlerleyiz. Bizim için öncelik eğitim. Sizlerin eğitimlerinizi aksatmadan spor yapmanızı istiyoruz. Kitap fuarına da öğrencilerimizin ilgisi oldukça yoğun. Öğrencilerimiz burada spor yaparken aynı zamanda okuyacak. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Geleceğe çok iyi hazırlanmak durumundasınız. Sporun birlik beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde yapılması gerektiğini de öğrencilerimiz bilmeli. Bu organizasyonda okullarımız arasında karşılıklı sevgi ve saygı olmalı. Tabi ki bu yarıştır. Sporda mutlaka rekabet vardır. Ama sporun birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirdiğini de bilmeliyiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından festivale katılan 66 okulun temsilcisine spor seti hediye edildi. Gala programı hediye takdimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
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