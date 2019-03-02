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Okullar arası masa tenisi şampiyonası sona erdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okullar arası masa tenisi şampiyonası sona erdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:35
Okullar arası masa tenisi şampiyonası sona erdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okullar arası masa tenisi şampiyonası sona erdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlediği okullar arası spor liglerinin ilk ayağı olan masa tenisi şampiyonası sona erdi. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 4 gün süren turnuvaya 120 okuldan 330’u erkek, 150’si kız toplam 480 sporcu katıldı. Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapılan turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Kıyasıya maçlar yaşandığı turnuvada 480 sporcudan oluşan okul takımları 3 kategoride yarıştı. 24 okulun dereceye girdiği turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyanın yanı sıra 1. olan öğrencilere eşofman takımı, 2. olan öğrencilere spor ayakkabı, 3 ve 4. olanlara tişört hediye edildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:35
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