Okullar ara tatile ne zaman girecek? 2021 2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

2021 2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de yüz yüze başladı. Okullarda yüz yüze eğitime devam eden milyonlarca öğrenci tatil takvimini merak ediyor. Peki ilk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021 2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimi.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı; "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."