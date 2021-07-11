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Okullar açılmadan veliler aşılanmalı
Eğitim Okullar açılmadan veliler aşılanmalı
Eğitim

Okullar açılmadan veliler aşılanmalı

2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, birinci dönemin 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:04:00 -
Okullar açılmadan veliler aşılanmalı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

MEB’in çalışma takvimi kararını Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve Eğitimci Yazar Ramazan Avcı Akit’e değerlendirdi.

Eğitim de sağlık kadar hayati!

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, önceki dönemde okulların açıldığında salgında bir artışın olduğuna dair ellerinde bir veri olmadığını belirterek, “Burada korkulan, salgının topluma yayılmasıydı. Eğer velilerin büyük ölçüde okullar açılmadan aşılanması, salgının yayılma riskini de ortadan kaldırmış olacaktır. Eğitim de sağlık kadar hayati bir konu. Toplum da veliler de aşı konusunda çok ciddi bir şekilde teşvik edilmesi” dedi.

18 yaş altının tamamen aşılanarak eğitime başlanılacağını düşünmediğini ifade eden Eğitimci Yazar Ramazan Avcı ise şunları söyledi: “Kendisi aşı olsa da çocuğuna aşı yaptırmayacağını söyleyen çok büyük bir kesim var. En azından 18 yaş üstünün aşılandıktan sonra okulların açılacağını ümit ediyorum. 55 milyon insan aşının iki dozunu vurulduktan sonra salgının seyriyle birlikte toplumsal algının da değişeceğini düşünüyorum.”
Yeni Akit Gazetesi

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