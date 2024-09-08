  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar açılıyor! Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak
Eğitim

Okullar açılıyor! Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak

Yeniakit Publisher
2024-09-08 12:36:00 -
Okullar açılıyor! Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle yarın başlayacak. 20 milyondan fazla öğrenci için dersbaşı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni öğretim yılının başlangıcı için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri aldı.

Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.

Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

Mekke ve Medine'deki Türk okulları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılıyor
Mekke ve Medine'deki Türk okulları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılıyor

Eğitim

Mekke ve Medine'deki Türk okulları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılıyor

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

Eğitim

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

Trafikte ilk gün alarmı! Yarın tamamen ücretsiz olacak
Trafikte ilk gün alarmı! Yarın tamamen ücretsiz olacak

Eğitim

Trafikte ilk gün alarmı! Yarın tamamen ücretsiz olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23