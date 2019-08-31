0553 313 94 23

Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yurttaş, okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri, kırtasiye ürünlerinin zararları hakkında uyardı. Doktor Yurttaş, renkli, kokulu ürünlerin cilt alerjilerine,kurdeşene, kansere neden olduğunu bu yüzden ürün alırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Yeni eğitim dönemi 9 Eylül’de başlayacak. Veliler çocukları için okul alışverişlerini hızlandırdı. En yeni, en renkli, kokulu kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Bilinçsizce yapılan kırtasiye alış verişleri sonucunda çocukların sağlığı bozulabiliyor. Çocuklar kokulu, renkli ürünleri tercih ederken, uzmanlar bu ürünlerdeki kanser riskine dikkat çekiyor. Antalya Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yurttaş, kırtasiye ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Piyasada renkli ve kokulu ürünlerin mevcut olduğunu aktaran Yurttaş, bu ürünlerin tehlike saçtığını ifade ederek, "İçeriğinde alerjen, kanserojen ve boya mevcut. İleri yan etkileri olabiliyor. Bunlar; cilt alerjilerine, kurdeşene sebep olmakla birlikte bağırsak ve mide sistemi üzerinde de olumsuz etkileri mevcuttur. Bu ürünlerden kaynaklı en sık cilt alerjisiyle karşılaşmaktayız. Ürtiker dediğimiz yani halk arasında daha çok kurdeşen ismiyle bilinen alerjik yakınmalar görülmektedir.Ayrıca, ürünlerin içeriğinde bazı petrol ürünleri gibi ağır elementler içerdiği için kanserojen etki de yapabiliyor. Bununla birlikte çocuklar bu ürünleri ağızlarına da götürmektedir. Ağızdan alımın sonucunda bağırsak ve mide sistemi bozulmaktadır. Daha küçük çocuklarda solunum yollarına kaçma ve bununla birlikte solunum yollarında sıkıntılara da sebep olmaktadır”dedi.



Bağımlılık yapıyor


Kokulu ürünlerin çocuklarda bağımlılık yaptığını belirten Yurttaş, “Kokulu ürünlerden dolayı bir bağımlılık da söz konusudur. Kokulu silgiler, kalemler bağımlılık yapmaktadır. Tiner olayında ki gibidir. Haliyle çocuk sürekli aynı kokuyu almak ister. Çocuk sürekli düşük dozda o maddeyi alma ihtiyacı duymaktadır. Ayrıca alerjen, kanserojen ve boya içermeyen ürünler tercih etmeliyiz. Fakat bu ürünlerde çocuklara cazip gelmiyor. Çocuklar görsel ve renkli ürünler istiyor ve sıkıntı da bu zaten. Bu yüzden olabildiğince daha az renkli ürünlere çocuklarımızı yönlendirmeliyiz ve durumu çocuklarımıza uygun bir dille anlatmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
    1. Bursa’da 49 yaşındaki adam evinde ölü..
    2. Eskişehirspor yönetimine yeni talip
    3. Beşiktaş, Mohamed Elneny’ni bir..
    4. Elneny Beşiktaş'ta
    5. Kırmızı altının hasadına başlandı
    6. Siirt’te Basur Çay’ına giren 1 çocuk..
    7. Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu..
    8. 40’a yakın cumhurbaşkanı ve başbakan..
    9. Alpha TV ekibi çekim için Alanya’da
    10. Kazada hayatını kaybeden anne son..
    11. Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    12. İki aile arasında kavga: 2 ağır yaralı
    13. Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon..
    14. Şuhut’ta açık hava konserinde Sevgi..
    15. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli..
    16. Rüya uçağa Türk malı koltuk
    17. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    18. Burhaniye’de Demet hamının yaptığı..
    19. Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı..
    20. Güvenlik korucuları ve şehit..
    21. Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür..
    22. Minik Alperen'in tedavisine devlet..
    23. Denizli'de otomobil şarampole..
    24. Gelinliğiyle geldiği adliyede damat..
    25. Başkentte toplu taşımaya zam
    26. "CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu..
    27. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    28. Grip çorbası nasıl yapılır?
    29. "Türkiye tüm dünyada insani..
    30. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı