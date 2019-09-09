0553 313 94 23

Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da trafik durumu

İlk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Peki, İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da trafik durumu

İlk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Peki, İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?

Milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Öğrenciler ve veliler ilk günün heyecanıyla her zamanki saatten çok daha erken evlerinden çıktı. Peki, İstanbul'da trafiğin son durumu nedir?

İstanbul’da trafiğin son durumu

2019 2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Özellikle İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafikte bir hayli yoğunluk yaşandı. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu 5. dereceye geriledi.

5. derece trafik yoğunluğu nedir?

5. derece trafik yoğunluğu ibaresi yer yer yoğunluk durumlarında kullanılan bir ifadedir.

Yüzde 42’i

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 civarında seyrediyor.

İstanbul’da yol durumu

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Polisler göz açtırmadı

İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi. Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
  1. İstanbul’da trafik durumu
  2. İstanbul’da yol durumu
  3. İstanbul’da trafiğin son durumu
  4. okullar açıldı
  5. 2019 2020 okullar ne zaman açılacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylemci anne sayısı 15’e çıktı
    1. Eylemci anne sayısı 15’e çıktı
    2. Bu hafta çok önemli! Dolar yeni güne..
    3. İstanbul’da yeni eğitim öğretim..
    4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde okulun..
    5. MEB okullar ne zaman tatil olacak? Ara..
    6. Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da..
    7. Serbest piyasada döviz açılış..
    8. Tırın altına giren otomobildeki çift..
    9. Kan ağlamayan Kürt evi yok!
    10. İstanbul’da okul trafiği yoğunluğu
    11. Kayseri’de uyuşturucudan 22 kişiye..
    12. GÜNDEM / 9 Eylül 2019
    13. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    14. Erzincan'da trafik kazası: Yaralılar var
    15. Gölcük çevresinde temizlik
    16. ABD'yi ayağa kaldıran tehdit:..
    17. İsrail güçleri gece baskınlarında 14..
    18. Başkan Turanlı’nın yeni eğitim öğretim..
    19. Torbalı tarıma dayalı sanayide model..
    20. Okullar açıldı! İşte 2019 2020 eğitim..
    21. Ders zili İbrahim için çalmadı
    22. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Mersin’de 2 ayrı trafik kazasında 2..
    24. Hastanede tedavi gören şahsın..
    25. Okullar bugün açıldı, trafik yoğunluğu..
    26. Kız kardeşler sahte altınla..
    27. Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile..
    28. Yeni kurulan Anayurt Final Spor Kulübü
    29. THY’den ihracata direkt uçuş katkısı
    30. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş