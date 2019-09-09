Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da trafik durumu

İlk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Peki, İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?

Milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Öğrenciler ve veliler ilk günün heyecanıyla her zamanki saatten çok daha erken evlerinden çıktı. Peki, İstanbul'da trafiğin son durumu nedir?

İstanbul’da trafiğin son durumu

2019 2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Özellikle İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafikte bir hayli yoğunluk yaşandı. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu 5. dereceye geriledi.

5. derece trafik yoğunluğu nedir?

5. derece trafik yoğunluğu ibaresi yer yer yoğunluk durumlarında kullanılan bir ifadedir.

Yüzde 42’i

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 civarında seyrediyor.

İstanbul’da yol durumu

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Polisler göz açtırmadı

İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi. Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.