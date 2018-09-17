Okullar açıldı… İstanbul trafiğindeki son durum

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün İstanbul trafiğinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Özellikle köprü girişleri ve köprüye bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve köprüye bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişlerde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, bağlantı yolunda da trafiğin neredeyse tamamen durduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 08.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 45 olarak kaydedildi.