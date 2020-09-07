Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından millete seslendi.

Erdoğan konuşmasında ölümcül koronavirüs salgını, Doğu Akdeniz'de gerilim ve Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde artış gösteren koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullarla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

"Okullar velilerin tercihine göre açılacak"

Erdoğan konuya ilişkin yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüzyüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz. Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."