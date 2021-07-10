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Eğitim Okullar 6 Eylül’de açılıyor
Eğitim

Okullar 6 Eylül’de açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:18:00 -
Okullar 6 Eylül’de açılıyor

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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