Okullar 4 güne mi düşecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında, eğitimde öğretmene mülakat konusu ile ilgili açıklamalar yaptı ve sürecin tüm detaylarını anlattı. Bakan Tekin, sosyal medyada dolaşan 'Okullar 4 güne düşecek' iddiasını da yalanlayarak "Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Bunlar tamamen şehir efsanesi." ifadelerini kullandı.

Tekin, özetle şunları kaydetti:

Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki...

"Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'

Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."



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