Okullar 15 tatile ne zaman girecek, tatil ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 MEB sömestr tatili takvimi

2026 MEB sömestr tatili takvimi nihayet belli oldu ve milyonlarca öğrenci için dinlenme dönemi yaklaşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmî takvim, birinci dönemin son gününü ve ikinci dönemin başlangıcını netleştirdi. 15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor sorusuna cevap veren takvime göre, öğrenciler yoğun bir dönemin ardından uzun bir mola fırsatı bulacaktır. Ayrıca ikinci dönemde yapılacak olan kısa ara tatilin tarihleri de belirlenmiştir.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 15 günlük yarıyıl tatilinin (sömestr) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle belli oldu.

2025-2026 YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, tatil ve dönem bitiş/başlangıç tarihleri şöyledir:

Buna göre, öğrenciler karnelerini 16 Ocak Cuma günü aldıktan sonra 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla sömestr tatiline girmiş olacaklardır.

2025-2026 İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

Sizin de belirttiğiniz gibi, öğrenciler ikinci dönemdeki dinlenme arasına şu tarihlerde gireceklerdir:

İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 31 Mart 2026 Salı

İkinci Ara Tatil Bitişi: 4 Nisan 2026 Cumartesi

Bu ara tatil, öğrencilere 2. dönemin yoğun temposunda kısa bir soluklanma fırsatı sunacak.