Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Pek çok kişi internette “Okullar açılıyor mu?” , “Okullar ne zaman açılıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Okullar 1 Haziran'da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim uzaktan devam ediyor. Son olarak LGS’nin 20 Haziran’a ertelendiği duyuruldu. Hal böyle olunca öğrenciler okulların haziran ayında açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

Bakan Selçuk, “MEB olarak okullar 1 Haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı” dedi.