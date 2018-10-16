Okulda yaralı bulunup, öğretmenin sahiplendiği sevimli kedi ilgi odağı oldu

Adıyaman'da Yavuz Selim İlkokulu 5'inci sınıf öğrencileri, okulun bahçesinde yavru yaralı kediyi görünce sınıf öğretmenleri Hava Kuşun'a haber verdi. Sınıf öğretmeni Kuşun ise kediyi veteriner hekimde tedavi ettirdi. Sağ ön ayağı kırıldığı belirlenen kedi, tedavisinin ardından aynı okuldaki sınıf öğretmeni Pınar Avcı tarafından sahiplenildi. 'Boncuk' ismi verilen kedi, okulda ilgi odağı haline geldi. Öğrenciler, okulda ilgilendikleri kediyi sevip, zaman geçiriyor.



Sınıf öğretmeni Hava Kuşun, öğrencilerinin yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettiklerini anlatarak, "Öğrencilerimin bulduğu kediyi veteriner hekimde tedavi ettirdim. Sağ ön ayağı kırıktı ve iyileşti. Öğrencilerimiz kediyi çok sevdi ve öğretmen arkadaşımız onu sahiplendi. Artık onun bir yuvası var. Toparlandı mutlu" dedi.



Kediyi sahiplenen Pınar Avcı ise 'Boncuk' ile güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, bu durumun öğrencilere hayvan sevgisi olarak aşılanacağını söyledi.