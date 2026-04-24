Okulda uyuşturucu satan ortaokul öğrencisi yakalandı!

İngiltere'nin Birmingham bölgesinde bulunan ve akademik başarısıyla tanınan bir ortaokulda, 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, teneffüs sırasında arkadaşlarına "A Sınıfı" ve "B Sınıfı" olarak sınıflandırılan yasa dışı maddeleri satmaya çalışırken okul yönetimi tarafından fark edildi.

Okul müdürünün dikkati ve güvenlik kameralarının takibi sonucu öğrencinin çantasında yapılan aramada; satışa hazır halde paketlenmiş yüksek miktarda madde ve ciddi miktarda nakit para ele geçirildi.

Resmi Açıklamalar

West Midlands Polisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu çocuk gözaltına alınmış ve sosyal hizmetler denetiminde sorgusu tamamlanmıştır. Olayın arkasında daha geniş bir suç şebekesinin olup olmadığı titizlikle incelenmektedir."

Okul yönetimi ise velilere gönderdiği e-posta ile sükunet çağrısında bulunarak, okulda "sıfır tolerans" politikasının uygulandığını ve söz konusu öğrencinin süresiz olarak okuldan uzaklaştırıldığını duyurdu.

İngiltere'de Artan Tehlike: "County Lines"

Emniyet birimleri, bu tür vakaların genellikle "County Lines" (Büyük şehirlerdeki çetelerin, çocukları kurye olarak kullanarak kırsal bölgelere veya okullara uyuşturucu taşıtması) şebekeleriyle bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.