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Okulda tedirgin eden olay!

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Okulda tedirgin eden olay!

Bursa'da koku ihbarı üzerine tahliye edilen okulda olumsuzluğa rastlanmadı. Ekiplerin tahliye edilen okuldaki incelemeleri sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde koku ihbarı üzerine tahliye edilen ortaokulda olumsuzluğa rastlanmadı.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'ndeki Mustafa Kurt Ortaokulu'ndan koku geldiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

 

KBRN ekipleri, okulda ve okulun bahçesinde ölçüm ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde insan sağlığını etkileyecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Kokudan etkilendiğini öne süren öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin tahliye edilen okuldaki incelemeleri sürüyor.

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