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Okulda rezalet! 9 yaşındaki Suriyeli çocuk intihar etti

Kocaeli’de 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. İsminin Vail El Suud olduğu öğrenilen çocuğun eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı ifade edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:21
Okulda rezalet! 9 yaşındaki Suriyeli çocuk intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Acısu Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı halde bir çocuk gördü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Ailesi yıkıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde intihar eden çocuğun Suriye uyruklu 9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Vail El Suud olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan olay eri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi hayatını kaybettiği mezarlık olan Acısu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Okulda dışlandığı iddia edildi

Öte yandan, Vail El Suud’un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:21
  1. Kocaeli
  2. Acısu Mezarlığı
  3. Kartepe

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir36 dk önce
    Bu cocuklardan bu memleket ne hayır gelir

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