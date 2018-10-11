Okulda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

İstanbul Bahçelievler'de bir okulun elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Şair Zihni Ortaokulu'nun elektrik panoları, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu gören görevliler, itfaiye ekiplerine haber vererek, öğrenciler de binadan tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.