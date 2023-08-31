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Kadın - Aile Okula uyum zorluğu ile okul fobisi aynı şeyler değil
Kadın - Aile

Okula uyum zorluğu ile okul fobisi aynı şeyler değil

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:49:00 -
Okula uyum zorluğu ile okul fobisi aynı şeyler değil

Okula başlayacak olan her çocuk hemen hemen uyum zorluğu yaşayabilir. Bu durum en çok okul fobisi ile karıştırılmaktadır. Okula uyum süreci ile okul fobisi ayrı şeylerdir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan okul fobisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Leblebicioğlu Arslan , “Özellikle anaokulu ya da birinci sınıf gibi okul hayatına yeni başlayacak olan çocuklarda okul uyum güçlüğü görülmesi beklendik ve doğal bir süreçtir. Bu süreci bazı çocuklar daha kolay atlatabiliyorken bazı çocuklar için tam tersi olabilmektedir. Bu farklılık çocuğun mizacı, bağlanma stilleri ve ebeveyn tutumları gibi faktörlerden kaynaklanabilir” dedi.

“Her okula gitmek istememe durumu okul fobisi değildir”

Her okula gitmek istememe durumunun okul fobisi anlamını taşımadığını vurgulayan Arslan şöyle konuştu: “Okula uyum süreci çocuk için yeni olan ortama, arkadaşlara, etkinliklere ve yeni olan her rutine adaptasyonu kapsamaktadır. Yeni olan her şey bir uyum sürecini ve zorlukları beraberinde getirebilir. Güç, ancak bir o kadar da doğal olan bu zorlu sürecin yavaş yavaş azalarak gitmesini bekleriz”

Okul fobisi nedir?

Uzm. Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan şunları aktardı: Yaşadıkları stresten dolayı okula gitmeyi reddetme, okul saati geldiğinde ya da okula gitmesi ile ilgili sohbetler yapıldığında yoğun bir şekilde duygusal ve hatta fiziksel anlamda sıkıntı ile karakterize olan bir durumdur. Okul fobisi bir sonuçtur. Çocuğa bu sonuca götüren nedenler her çocuk için farklılaşabilir. Örneğin, çatışmalı ebeveyne sahip çocuk okula gittiğinde annesi ile babasının kavga edebileceğini düşünebilir. Bu durum çocukta okula gitmek istememe davranışa neden olabilir. Dışarıdan baktığınızda ise okul günü ağlayan ya da okula gitmek istemediğini dile getiren bir çocuk görüyor olabilirsiniz. Ancak burada mesele sadece okul korkusundan ibaret değildir. Uzman klinik psikolog tarafından aile, çocuk ve ilgili kişiler ile işbirliği içerisinde bu nedenlerin saptanması okul fobisinin sönmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Bu süreçte aileler neler yapabilir?

Çocuğunuzun; Okula gitmesi konusunda ısrarlı ve tutarlı olun. Burada kastedilen otoriter ve baskıcı bir tutum değil, anlayışlı ve güven veren bir tutum göstermektir.
Okula gitme korkusu hakkında konuşun ve konuşması için destekleyin.
Okula gitme zamanlarında kararlı olun.
Okul eşyalarını birlikte seçin. Onun sevdiği karakterler ve modeller olmasına özen gösterin.
Akranları ile buluşmalar planlayın. Buluşmalar çocuğun uyum sürecini kolaylaştırarak güvendeyim mesajını verecektir.
Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeninden konu ile ilgili destek alın.
Unutmayın ki her çocuk biriciktir. Her ne kadar okul fobisi olarak adlandırsak da her çocuk için işleyiş farklılaşabilmektedir. Çocuğunuzun psikolojik iyi oluşunun sağlanabilmesi ve süreci nasıl yürütmeniz gerektiği konusunda psikolojik destek alın.
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