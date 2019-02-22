Okula giren pitbull dehşet saçtı! Yaralı öğrenciler var
Çorum'da, bir okula giren pitbull köpeği, okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Olayda iki öğrenci yaralandı.22 Şubat 2019 Cuma 15:54
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun bahçesine giren pitbull, okul bahçesindeki öğrencilere saldırarak yaraladı.
Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun bahçesine giren pitbull, spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giderek saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenciler Büşra Ş. (11) ve Berat B. (12) yaralandı.
İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldü.
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