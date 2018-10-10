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'Okula gidiyorum' diye evden ayrıldı, Mardin'de ortaya çıktı

İki gündür kendilerinden haber alınamayan 12 yaşındaki Şükran Akşeker ve arkadaşı Merve Başaran, Mardin’de bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:45
'Okula gidiyorum' diye evden ayrıldı, Mardin'de ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan ve dün sabah 'okula gidiyorum' diye evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan 12 yaşındaki Şükran Akşeker’in ailesi polise başvurdu.

Başvuru sonrası yapılan çalışmalarda Şükran Akşeker ve beraberindeki kız arkadaşı Mardin’de bulundu. Kızının bulunması ile ilgili detayları bilmediğini aktaran baba Demir Akşeker, “Emniyet, kızımın arkadaşı ile birlikte Mardin’de bulunduğunu söyledi. Kızımı almaya gidiyorum. Emniyetteymiş. Durumunun iyi olduğunu öğrendim” dedi.

Yetkililer, Şükran ile okuldan birlikte ayrıldıkları belirtilen Merve Başaran'ın da bulunduğu ve her ikisinin şimdi Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde olduklarını belirtti. Ailelerin de kızları almak için Mardin'e gittikleri belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:45
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Şükran Akşeker
  4. Okula gidiyorum diye evden çıktı
  5. kayıp

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