‘Okul Yolunda Her Şey Yolunda’
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verildi.
Çocukların okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimleri ve eğitimler devam ederken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince; Bin 391 okul servis aracı üzerinde Trafik denetimi gerçekleştirildi.
540 okul servis aracı sürücüsüne; ‘Okul Yolunda Her Şey Yolun’da projesi çerçevesinde okul servis araçlarında aranan şartlar ve taşımacının yükümlülükleri, trafikte sürüş psikolojisi, trafik güvenliği, okul servis araçları denetimi, trafik adabı ve trafik tanzim işaretleri konularında eğitim verildi.
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