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Okul yolunda Filiz'i ezen kamyon sürücüsü serbest

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çarparak ölmesine neden olan çöp kamyonu sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:24
Okul yolunda Filiz'i ezen kamyon sürücüsü serbest

Kayseri'de, okula gitmek üzere evinden çıkan Filiz Taşdemir'e (9) çarparak, ölümüne yol açan belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Mustafa Erciyes (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün sabah, Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Şehit Mehmet Gökkaya İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir, okula gitmek için evinden çıktı. Taşdemir, 5 adım sonra, mahallenin çöpünü toplayan ve kendisine çarpan Mustafa Erciyes yönetimindeki çöp kamyonunun altında kaldı. Kazada, küçük Filiz hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği kamyon sürücüsü Erciyes, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Erciyes, emniyetteki sorgusunun ardından güvenlik gerekçesiyle dün akşam geç saatte, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Erciyes, savcılıktaki savunmasında, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Mahallenin çöpünü topluyorduk. Elmalı Sokak inişli çıkışlı bir sokak. Bu nedenle tam çıkışın zirvesinde oldu kaza. Rahmetli kızımız, kamyonun 'kör noktası' denilen noktaya çarptı. Kendi yakınım ölmüş gibi üzüntü duydum. Ailesine sabır diliyorum" dedi. Mustafa Erciyes, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Filiz Taşdemir'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi sonrası Karpuzatan Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:24
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