Okul yolları kapatılan minik öğrencilerden işgalcilere protesto! “Yolumuzu açın!”
Filistinli çocuklar, işgal altındaki Batı Yaka’daki Um al-Khair köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından dikilen dikenli telde protesto yapıyor.
Türkiye’de öğrenciler diğer ülkelerden gelen çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, Filistinli öğrenciler okullarına bile gidemiyorlar. İşgal altındaki Batı Yaka’daki Um al-Khair köyünde İsrailli toprak hırsızı yerleşimciler tarafından dikilen dikenli tellerle okul yolları kesilen Filistinli minik öğrenciler, okullarına erişme, özgürce hareket etme ve işgal olmadan yaşama gibi temel haklarını talep ediyorlar. Öğrenciler işgalcilerin yolu açmaları için ellerinde dövizler ve “Yolumuzu açın” sloganıyla eylem yapıyorlar.
