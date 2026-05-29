Okul yangınında kundaklama şüphesi: 16 canın ardından 8 gözaltı
Kenya’da 16 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul yangınına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis, olayın kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle sekiz öğrenciyi gözaltına aldı.

Kenya'nın Gilgil kentindeki Utumishi Kız Akademisi okulunda çıkan ölümcül yangına ilişkin soruşturma genişletildi. Polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan incelemeler sonucunda sekiz öğrencinin olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Yangın, perşembe günü sabaha karşı okul yatakhanesinde çıktı ve kısa sürede binanın üst katını sardı. Olayda 16 öğrenci hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci yaralandı.

 

Soruşturma sürerken, ilk incelemelerde okulda ciddi güvenlik eksiklikleri bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, yatakhanede aşırı kalabalık bulunduğunu ve çıkış kapılarından birinin olay sırasında kilitli olduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından okul yönetim kurulu görevden alınırken, okul müdürü hakkında da işlem başlatıldı.

Yetkililer, ihmali bulunan kişiler hakkında disiplin ve yasal süreçlerin uygulanacağını belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlerin yanı sıra 79 öğrenci yaralandı. Bazı öğrencilerin alevlerden kaçmak için binanın üst katından atladığı bildirildi.

Yaralılardan yedisi ileri tedavi için başkent Nairobi'ye sevk edilirken, diğer öğrencilerin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri ise kimlik tespiti işlemleri için morga kaldırıldı.

Kenya'da okul yangınları uzun süredir önemli bir sorun olarak görülüyor. Uzmanlar, yatakhanelerdeki aşırı yoğunluk ve güvenlik kurallarına uyulmamasının can kayıplarını artıran başlıca nedenler arasında yer aldığını belirtiyor.

