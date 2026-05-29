Canını hiçe saydı... Taşan derede yaptığına bakın!
Hatay Dörtyol'da şiddetli yağışla birlikte debisi yükselen derede tehlikeli anlar yaşandı.
Hatay’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Dörtyol ilçesinde tehlikeli görüntülere neden oldu. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı. Debisi artan derede suyun taşıdığı odunları almaya çalışan şahıs canını hiçe saydı. Vatandaşın, çevredekilerin uyarılarını hiçe sayarak odunları dereden çıkarması dikkat çekti.