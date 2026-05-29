İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi

İran Hava Savunma Komutanlığı, Bender Abbas’ta herhangi bir patlama yaşandığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, bölgeden gelen seslerin Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ederek izinsiz geçiş yapmaya çalışan dört gemiye yönelik gerçekleştirilen uyarı ateşi ve ardından yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı belirtildi. Mehr Haber Ajansı, söz konusu gemilerin İran makamlarıyla önceden bir koordinasyon kurmadan ve resmi izin almadan boğazdan geçmeye teşebbüs ettiğini aktardı.

"Düşman hava aracı imha edildi"

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde de benzer bir hareketlilik yaşandı. İran devlet televizyonu, bölgede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman bir hava hedefine" müdahalesi sonucu meydana geldiğini duyurdu. Yerel yetkililer, hava savunma sistemlerinin hedefini başarıyla imha ettiğini ve kent genelinde durumun şu anda normale döndüğünü ifade etti.

Askeri tatbikat ve füze operasyonu vurgusu

Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetlerinin ülkenin güney bölgelerindeki bazı hedeflere yönelik füze operasyonları gerçekleştirdiğini belirtirken, Tesnim Haber Ajansı da duyulan seslerin denizde yaşanan askeri manevralardan kaynaklandığını kaydetti.

Tahran yönetimi, bölgedeki stratejik geçiş noktalarında İran makamlarıyla koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kurallara aykırı olduğunu hatırlatarak, ulusal güvenlik ve sınır güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulamaya devam ediyor.