ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil

İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında bir ABD İHA'sını düşürdüğü yönündeki iddialar, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kesin bir dille reddedildi.

İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD’ye ait bir İHA’ya müdahalede bulunduğu yönündeki haberlere ABD’den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın ABD’ye ait bir hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD’ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" ifadeleri kullanıldı.



İran basınında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD’ye ait bir İHA’ya müdahalede bulunduğu öne sürülmüştü. İran’ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani ise bölgede daha önce duyulan patlama sesinin bu olay ile bağlantılı olduğunu belirterek, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı. Kentte durum şu anda normal" demişti.

