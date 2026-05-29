Cadde ve evleri su bastı! İki ilde hayat felç oldu!
Hatay ile Osmaniye'de aniden bastıran yağışlar hayatın felç olmasına neden oldu. Sağanak ve dolu nedeniyle caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü.
Doğu Akdeniz'de yer alan Hatay ile Osmaniye'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü. İşte kare kare yıkım...
SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı.
KÖY YOLLARI VE İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı.
Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.
VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI Su baskınları nedeniyle bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve güvenli bölgelere tahliyelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
