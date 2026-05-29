29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

(١٠) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(10) Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.

(Hucurat Suresi, 49/10) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar; dünyada haksızlığın engellenmesine (Âl-i İmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler. Bu âyet ikinci yükümlülüğe –bunun dayanağı olan kardeşliğin altını çizerek– dikkat çekmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 93

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah'tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah'ı zikretme günleridir."



Kaynak: Ebû Dâvud, Edâhî, 9-10



