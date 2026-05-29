Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu akşam saatlerinde kayboldu. Ekiplerin tüm gece devam eden aramaları sonrası çocuk sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Söbüçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğundan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde arama çalışması başlattı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da bölgeye giderek çalışmalara destek verdi.

Gece boyunca devam eden çalışmalar sonunda sabah saatlerinde küçük kız sağ olarak bulundu.

Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

"RABBİM EVLADIMIZA SAĞ SALİM KAVUŞMAYI NASİP EYLEDİ"

Baba Süleyman İnce, AA muhabirine, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Babamızı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 18.00'den sabah 07.00’a kadar ekiplerle beraber aradık. Ekipler tarafından sabaha kadar arandı. Sabah saat 06.00 sularında bulundu. Rabb'im vatanımızı ve milletimizi daim eylesin. İlk kaybolduğunda Allah’a sığındık. Rabb'imin o çocuğu koruyacağı düşüncesiyle dualarımızı ettik. Yetkililer ve köylülerimizle aramaya katıldık. Kaybolduğunda üzüntülüydük. Bulduğumuzdaki sevinci de anlatamayız.

Sağlık durumu gayet iyi, şu an kontrol amaçlı hastanede. Biz de şimdi ona gidiyoruz, çok mutluyuz. Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi."