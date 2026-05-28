Sosyal Medya 'Seni Müslüman olduğun için lanetliyorum' diyen şahıs yere serildi
Sosyal Medya

'Seni Müslüman olduğun için lanetliyorum' diyen şahıs yere serildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’da Müslümanları hedef alan saldırılar sürerken, sosyal medyada gündem olan bir video kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi. Videoda, Müslüman bir şahsın maruz kaldığı sözlü ve fiziki saldırının ardından ırkçı provokatöre verdiği karşılık dikkat çekti. Yaşanan anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Avrupa’da çekildiği belirtilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, ırkçı söylemlerde bulunan bir kişinin Müslüman bir adamı provoke etmeye çalıştığı görülüyor.

Videoda saldırgan şahıs, “Seni Müslüman olduğun için lanetliyorum” diyerek hakarette bulunuyor.Müslüman adam ise sakin bir şekilde, “Benden uzak durman senin için daha hayırlıdır” sözleriyle karşılık veriyor.

 

Provokasyonunu sürdüren şahıs, olayın büyümesine neden oldu. Kısa süre içinde taraflar arasında arbede yaşanırken, saldırgan kişinin aldığı yumruk sonrası yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Birçok kullanıcı şiddeti tasvip etmese de Müslüman adamın haklı olduğu yönünde yorumlar yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23