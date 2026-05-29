Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare

Özel Haber

Ancak yürüyüş esnasında çekilen ve kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf, siyasi tartışmaların merkezine oturdu.

Siyasi iklimin fotoğrafı mı, kurgu mu?

Fotoğrafta Özgür Özel, yağmur altında sırılsıklam olmuş bir halde görüntülenirken, hemen yanı başında yürüyen iki korumasının üzerindeki "kuruluk" dikkatlerden kaçmadı.

Özel'in kıyafetlerinin adeta suya düşmüşçesine sırılsıklam olduğu görülürken, korumaların omuzlarında sadece birkaç yağmur damlası bulunması, sosyal medya kullanıcıları ve siyasi gözlemciler arasında büyük bir merak konusu oldu.

Bu kare, taraftarlar arasında farklı şekillerde yorumlandı:

Özgür Özel taraftarları: Söz konusu görüntüyü, liderlerinin zor şartlar altında dahi mücadelesinden vazgeçmediğinin ve "yeni bir liderin doğuşunun" simgesi olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu yanlıları: Fotoğrafların doğal bir süreçten ziyade, "titizlikle kurgulanmış bir PR çalışması" olduğu iddiasını savundu.

"Yağmur sadece Özel'e mi yağdı?"

Fotoğrafı mercek altına alan dikkatli gözler, yürüyüş güzergahı üzerinde bir su birikintisi veya Özel'in üzerine su dökülmesine sebep olabilecek bir faktör olup olmadığını sorgulamaya başladı. "Özel, yürüyüş esnasında bir su birikintisine mi düştü?" sorusu kulislerde yüksek sesle konuşulurken, fiziksel olarak aynı ortamda bulunan kişiler arasında bu kadar büyük bir ıslaklık farkının nasıl oluştuğu cevabı aranan temel soru haline geldi.

Toma Üzerindeki görüntüleri de dikkat çekiciydi. İddialara göre Özgür Özel 4. tomanın üzerine çıkacak basına fotoğraf verecekti. Bu nedenle Halk TV 4. tomanın yanında konuşlanmıştı. Ancak Özel yanlışlıkla 3. tomanın üzerine çıkınca bir karışıklık oldu. Halk TV ve fondaş medya kameralarını alarak Özel'in çıktığı tomaya koşmaya başladılar. Bu arada Özgür Özel sağa sola bakarak halk TV'nin gelmesini bekleyerek öylece durdu. Kameralar gelince de o ikonik fotoğrafları vermeye başladı. Aslında her şey bir Piar çalışmasından ibaretti.

Siyasi kulislerde, bu fotoğrafın bir "imaj çalışması" olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, görüntünün yarattığı polemik, CHP içindeki dengelerin ve parti içi iletişimin ne kadar hassas bir noktada olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Fotoğrafın, bir liderlik imajı inşası mı yoksa sadece doğal bir hava muhalefeti sonucu mu ortaya çıktığı sorusu, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.