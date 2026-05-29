  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme MHP'den çok net Terörsüz Türkiye mesajı Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler Herkes merak ediyordu! İşte CHP ile bayramlaşan siyasi partiler “Fil Rotem” öldürüldü! Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık Kölelik kanunu oy birliğiyle kaldırıldı Kara kanunu kaldırdı kara gözlük taktı CHP'de kritik toplantı ertelenmişti... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi! Herkesin bildiğini yeni kabul eden BM, İsrail’i "kara listeye" aldı Sapıklıkları tescillendi
Gündem Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare
Gündem

Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketli saatlerin ardından, Genel Başkan Özgür Özel'in beraberindeki destekçileriyle birlikte başlattığı yürüyüş, Ankara'nın siyasi atmosferini bir anda değiştirdi. Genel Merkez'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar süren bu dikkat çekici yürüyüş, sadece atılan sloganlar ve siyasi mesajlarla değil, aynı zamanda basına servis edilen ikonik karelerle de gündemin ilk sırasına yerleşti.

 Özel Haber 

Ancak yürüyüş esnasında çekilen ve kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf, siyasi tartışmaların merkezine oturdu.

Siyasi iklimin fotoğrafı mı, kurgu mu?

Fotoğrafta Özgür Özel, yağmur altında sırılsıklam olmuş bir halde görüntülenirken, hemen yanı başında yürüyen iki korumasının üzerindeki "kuruluk" dikkatlerden kaçmadı.

Özel'in kıyafetlerinin adeta suya düşmüşçesine sırılsıklam olduğu görülürken, korumaların omuzlarında sadece birkaç yağmur damlası bulunması, sosyal medya kullanıcıları ve siyasi gözlemciler arasında büyük bir merak konusu oldu.

Bu kare, taraftarlar arasında farklı şekillerde yorumlandı:

  • Özgür Özel taraftarları: Söz konusu görüntüyü, liderlerinin zor şartlar altında dahi mücadelesinden vazgeçmediğinin ve "yeni bir liderin doğuşunun" simgesi olarak değerlendirdi.
  • Kılıçdaroğlu yanlıları: Fotoğrafların doğal bir süreçten ziyade, "titizlikle kurgulanmış bir PR çalışması" olduğu iddiasını savundu.

"Yağmur sadece Özel'e mi yağdı?"

Fotoğrafı mercek altına alan dikkatli gözler, yürüyüş güzergahı üzerinde bir su birikintisi veya Özel'in üzerine su dökülmesine sebep olabilecek bir faktör olup olmadığını sorgulamaya başladı. "Özel, yürüyüş esnasında bir su birikintisine mi düştü?" sorusu kulislerde yüksek sesle konuşulurken, fiziksel olarak aynı ortamda bulunan kişiler arasında bu kadar büyük bir ıslaklık farkının nasıl oluştuğu cevabı aranan temel soru haline geldi.

Toma Üzerindeki görüntüleri de dikkat çekiciydi. İddialara göre Özgür Özel 4. tomanın üzerine çıkacak basına fotoğraf verecekti. Bu nedenle Halk TV 4. tomanın yanında konuşlanmıştı. Ancak Özel yanlışlıkla 3. tomanın üzerine çıkınca bir karışıklık oldu. Halk TV ve fondaş medya kameralarını alarak Özel'in çıktığı tomaya koşmaya başladılar. Bu arada Özgür Özel sağa sola bakarak halk TV'nin gelmesini bekleyerek öylece durdu. Kameralar gelince de o ikonik fotoğrafları vermeye başladı. Aslında her şey bir Piar çalışmasından ibaretti.

Siyasi kulislerde, bu fotoğrafın bir "imaj çalışması" olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, görüntünün yarattığı polemik, CHP içindeki dengelerin ve parti içi iletişimin ne kadar hassas bir noktada olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Fotoğrafın, bir liderlik imajı inşası mı yoksa sadece doğal bir hava muhalefeti sonucu mu ortaya çıktığı sorusu, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!
Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

Gündem

Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

Gürsel Tekin’den Özgür ve Ekrem'in kirli çarkına yaylım ateşi
Gürsel Tekin’den Özgür ve Ekrem'in kirli çarkına yaylım ateşi

Gündem

Gürsel Tekin’den Özgür ve Ekrem'in kirli çarkına yaylım ateşi

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest

Gündem

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23